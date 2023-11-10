Минюст России расширил реестр иноагентов

В список вошли историк Малов и журналист Колдобский
Реестр иноагентов пополнился новыми именами. Минюст России включил в него историка Алексея Малова и журналиста Сергея Колдобского.
Как отмечается в сообщении на сайте ведомства, Колдобский принимал участие в создании материалов иностранных агентов. Кроме того, он сотрудничает с интернет-изданием, которое включено в реестр иноагентов.
Что касается Малова, то он, по данным Минюста, распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей. Иноагент проживает за пределами Российской Федерации.
В список также попал студенческий проект "Гроза"**. Еще одну строку реестра заняло издание об окружающей среде "Кедр.медиа"**.
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*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
**Организация - иностранный агент
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