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Минюст России расширил реестр иноагентов

21:35
  • пятница
  • 10 ноября 2023

В список вошли историк Малов и журналист Колдобский

Реестр иноагентов пополнился новыми именами. Минюст России включил в него историка Алексея Малова и журналиста Сергея Колдобского.

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Как отмечается в сообщении на сайте ведомства, Колдобский принимал участие в создании материалов иностранных агентов. Кроме того, он сотрудничает с интернет-изданием, которое включено в реестр иноагентов.

Что касается Малова, то он, по данным Минюста, распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей. Иноагент проживает за пределами Российской Федерации.

В список также попал студенческий проект "Гроза"**. Еще одну строку реестра заняло издание об окружающей среде "Кедр.медиа"**.

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*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

**Организация - иностранный агент

 

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