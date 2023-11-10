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В Одессе прогремели взрывы

21:58
  • пятница
  • 10 ноября 2023

В городе звучат сирены воздушной тревоги

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе. В городе звучат сирены воздушной тревоги, передает РИА Новости со ссылкой на украинское издание "Общественное". Тревога в Одесской области Украины была объявлена в 20.35 мск.

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Ранее ВС Украины предупредили о ракетной опасности для Харьковской и Одесской областей. Областная военная администрация просит жителей Одесского и Белгород-Днестровского районов оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Мощный удар ВС России нанесли по Одессе 6 ноября. В результате ночной атаки на украинскую инфраструктуру были повреждены припортовые сооружения.

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