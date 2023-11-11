Совбез ООН не согласовал резолюцию по ситуации на Ближнем Востоке

Москва выступает за прекращение огня

Катастрофическую ситуацию в секторе Газа обсудили на заседании Совета безопасности ООН. Оно началось с минуты молчания по погибшим в ходе конфликта гражданским лицам, сообщает "ТВ Центр".

Как сообщил представитель Мальты, участники близки к принятию резолюции, которую подготовили десять стран-членов Совбеза. Это уже пятая попытка согласовать международную позицию по происходящему на Ближнем Востоке.

Москва по-прежнему настаивает на немедленном прекращении огня. Об этом заявил наш постпред Василий Небензя. Дипломат подчеркнул: Россия возмущена массированными ударами Израиля по гражданским объектам.

Шокированы и глубоко возмущены тем, что целями ударов становятся гражданские объекты: школы, больницы, мечети, лагеря беженцев. Акцентируем, что целенаправленные удары по гражданским объектам – это вопиющее нарушение международного гуманитарного права.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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