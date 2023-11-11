Нетаньяху вступил в заочную полемику с Макроном

У политиков разное мнение о ситуации вокруг Израиля

Прекращение огня - единственный способ остановить гибель мирного населения палестинских территорий. Об этом заявил президент Франции. В интервью ВВС Эммануэль Макрон призвал Израиль не усугублять гуманитарный кризис в секторе Газа, сообщает "ТВ Центр".

Фактически сегодня бомбят мирное население: гибнут дети, женщины, пожилые люди. Такие удары бессмысленны и незаконны. Поэтому мы призываем Израиль остановиться. Мы понимаем его стремление избавиться от терроризма. Но для защиты тех, кто не связан с террористами, нет другого выхода, кроме вначале – гуманитарной паузы, а затем – прекращения огня. Израилю, ради его же безопасности, важно было бы признать, что жизнь людей имеет ценность.

В заочную полемику с Макроном вступил Биньямин Нетаньяху. На своей странице в соцсети израильский премьер ответил: в страданиях гражданских лиц виновато лишь движение ХАМАС.

Ответственность за любой ущерб, нанесённый гражданскому населению, лежит на ХАМАС, а не на Израиле. Напомню: мы вступили в войну, потому что террористическая организация жестоко убила сотни и похитила более 200 израильтян. Преступления, которые ХАМАС совершает сегодня в Газе, будут совершены завтра в Париже, Нью-Йорке и по всему миру.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"