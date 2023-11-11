Агентство Moody's усомнилось в бюджетной устойчивости США

В экономике страны не всё гладко

Международное агентство Moody's ухудшило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного. Причиной изменений показателя стали возросшие риски снижения бюджетной устойчивости страны, сообщает "ТВ Центр".

В этой ситуации они не могут быть полностью компенсированы уникальными кредитными преимуществами США. В условиях повышения процентных ставок без принятия эффективных мер фискальной политики по сокращению госрасходов или увеличению доходов Moody's ожидает, что дефицит бюджета США останется очень большим.

Вашингтон уже заявил о своём несогласии с ухудшением агентством прогноза рейтинга.

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