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МКС уклонилась от космического мусора

11:24
  • суббота
  • 11 ноября 2023

Высота полёта станции увеличена на 900 метров

МКС уклонилась от космического мусора. Корабль "Прогресс - МС-24" увёл международную станцию на безопасное расстояние. На грузовике были включены двигатели. Высота траектории МКС увеличилась на 900 метров.

"Роскосмос" провёл плановую коррекцию орбиты станции перед прибытием нового российского грузовика, старт которого запланирован на первое декабря.

В прошлый раз российский "Прогресс" уводил станцию от подобного столкновения в начале августа, напоминает "ТВ Центр".

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