В трёх областях России отражена атака беспилотников

Пострадавших нет

Поздно вечером 10 ноября средства ПВО пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Об этом сообщили в Минобороны.

Над территорией Смоленской и Московской областей перехвачены два украинских беспилотника самолётного типа.

Утром 11 ноября четыре украинских беспилотника уничтожены над Стародубским муниципальным округом Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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