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Сдержал натиск врага: всё о подвиге Золто Арсланова

12:43
  • суббота
  • 11 ноября 2023

Отбита атака морпехов ВСУ

Был ранен, но сдержал натиск врага. К государственным наградам за героизм в зоне спецоперации представлены бойцы мотострелковой роты под командованием Золто Арсланова.

Старший лейтенант повёл своих товарищей в атаку на превосходящие силы морпехов ВСУ. Противник был застигнут врасплох и не смог закрепиться на левом берегу Днепра.

Сразу две бригады морской пехоты ВСУ пытались форсировать Днепр и переправиться на левый берег. Заметив лодки с диверсантами, Арсаланов принял верное решение: не дожидаясь подмоги он организовал засаду.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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