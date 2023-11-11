В РЖД назвали причину аварии с грузовым поездом под Рязанью

Пострадал помощник машиниста

В Рязанской области сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. Причиной стало вмешательство в работу железной дороги посторонних лиц. Об этом сообщили в МЖД - филиале РЖД.

Инцидент произошёл в семь часов утра недалеко от станции Рыбное. Незначительные травмы получил помощник машиниста, для оказания помощи ему вызвана бригада врачей.

На движение пассажирских поездов авария не повлияла. Для ликвидации её последствий отправлены восстановительные поезда, сообщает РИА Новости.

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