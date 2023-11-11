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Собянин назвал одно из лучших мест для отдыха и прогулок

11:59
  • суббота
  • 11 ноября 2023

Благоустройство парка 850-летия Москвы начали пять лет назад

Два новых катка и дополнительный участок лыжной трассы появились в этом году в парке 850-летия Москвы. Об этом рассказал сегодня в социальной сети Сергей Собянин.

Мэр отметил, что сейчас это одно из лучших мест в столице для отдыха и прогулок, однако ещё недавно там было много полузаброшенных территорий, сообщает "ТВ Центр".

Благоустройство начали пять лет назад. Сейчас в парке есть детские и спортивные площадки, один из самых больших городских памп-треков, велосипедная, беговая и пешеходные дорожки. Оборудовано биатлонное стрельбище. Рядом с катками и лыжной трассой есть тёплые раздевалки и пункты проката.

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