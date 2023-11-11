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Нападение медведя на вахтовиков в Якутии сняли на видео

12:20
  • суббота
  • 11 ноября 2023

Хищник пробрался на территорию предприятия

На газовом месторождении в Якутии медведь напал на двух рабочих. Хищник пробрался через ограду и разгуливал по территории предприятия.

Сначала внимание вахтовиков привлёк лай собак, которые пытались отогнать зверя, но тот не реагировал. А когда из вагончика вышел мужчина, набросился на него. Другие рабочие пытались спасти своего коллегу, даже поливали медведя из огнетушителя. Но хищник в результате переключился на второго мужчину.

Пострадавших с рваными ранами доставили в больницу. А медведя, который так и не покинул территорию предприятия, застрелил местный охотник, сообщает "ТВ Центр".

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