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В секторе Газа идёт бой возле заблокированной с пациентами больницы

11:51
  • суббота
  • 11 ноября 2023

Жизни мирных граждан в опасности

Армия Израиля продолжает массированные обстрелы сектора Газа. Ожесточённые уличные бои идут возле крупнейшей больницы анклава. Пациенты и персонал заблокированы внутри, связь с ними нарушена. Неизвестна судьба и нескольких десятков журналистов, которые находятся там же.

А в ближайшие часы в секторе Газа из-за нехватки топлива для генераторов может закрыться другая больница - "Аль-Кудс". Под угрозой - жизни полутысячи тяжёлых пациентов и новорождённых.

В ЦАХАЛ обвиняют движение ХАМАС в том, что оно использует мирное население в качестве живого щита. Сегодня новые авиаудары нанесены и по объектам "Хезболлы" в Ливане, а также по территории Сирии, сообщает "ТВ Центр".

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