Собянин рассказал о росте популярности новых станций метро

В сентябре открылись пять станций

Более 3,3 миллиона раз пассажиры воспользовались новыми станциями Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линий метро за два месяца их работы. О росте популярности новых станций рассказал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что в начале сентября почти одновременно заработали пять станций: "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково"; "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех".

Самая востребованная сегодня – станция "Яхромская". Ей пользуются в среднем почти 19 тысяч человек в сутки.

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