На юго-западе Москвы строят храм в честь Александра Невского

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

В рамках реализации столичной программы "200 храмов" советник мэра и патриарха Владимир Ресин провёл выездное совещание в Юго-Западном административном округе Москвы.

Там возводят церковь в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского. Архитектурный комплекс включает храм на тысячу человек, музей с панорамой Куликовской битвы, образовательный центр, церковную лавку и приходской дом.

Их спроектировали в традициях древнерусского зодчества с элементами модерна. Строительство планируют закончить в следующем году, сообщает "ТВ Центр".

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