В Госдуме рассмотрели более 900 поправок к бюджету

В приоритете - социальные выплаты и здравоохранение

Комитет Госдумы сегодня рассмотрел поправки ко второму чтению закона о федеральном бюджете на следующие три года. Всего их поступило свыше девятисот.

Речь зашла о социальной политике, в частности, о создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, а также предоставлении услуг участникам спецоперации, сообщает "ТВ Центр".

Отдельно глава комитета затронул вопросы сферы здравоохранения, которые уже звучали при обсуждении государственных программ и нашли отражение в постановлении Госдумы.

"Только на 2024 год выделяется более 17 миллиардов рублей в поправках правительства, на 2025-й - более 10 миллиардов, на 2026-й - почти 20 миллиардов рублей на строительство объектов здравоохранения в регионах", - сообщил Андрей Макаров.

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