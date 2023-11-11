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Европа только на словах отказалась от российского газа

14:29
  • суббота
  • 11 ноября 2023

Об этом заявил глава "Газпрома"

Европейские страны ведут политику двойных стандартов: они утверждают, что отказались от российского газа, а на самом деле продолжают его покупать. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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"Я не хотел бы называть никакой цифры, потому что молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски. Мы знаем, что российский газ поступает во многие страны, те, которые провозгласили отказ от потребления российского газа", - ответил Миллер на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о конкретных показателях покупки российского газа европейскими потребителями.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. При этом власти заявили, что Европа больше не покупает у России природный газ.

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