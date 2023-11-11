В Сокольниках строят комплекс детской больницы святого Владимира

Подробности сообщил мэр Москвы

В Сокольниках возводят многопрофильный комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр пояснил, что он станет одним из самых современных детских стационаров столицы. Рядом с комплексом, рассчитанным на 570 коек, появится вертолётная площадка.

В самой больнице будет четыре операционных, Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа, отделение интенсивной терапии для новорождённых.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"