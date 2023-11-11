В Запорожье уничтожен украинский МиГ-29

Об этом сообщили в Минобороны

Российские средства ПВО сбили в Запорожье украинские самолёт МиГ-29 и пять снарядов HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны.

Кроме того, сбито 38 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области. На донецком направлении наши войска отразили три атаки противника, ВСУ потеряли более 300 военнослужащих убитыми и ранеными.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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