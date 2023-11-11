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Прозрение Борреля: Европа признала слабость Украины

15:48
  • суббота
  • 11 ноября 2023

Россия побеждает

Жозеп Боррель заявил об отсутствии перспективы скорой победы Украины. Глава европейской дипломатии наконец-то признал, что Россия в конфликте с Украиной выглядит намного сильнее.

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Также европейский политик отметил, что помощь США Киеву, скорее всего, сократится. И тут на помощь придёт Европа, пообещал Боррель. Правда, не сказал – откуда возьмутся новые миллионы евро и новое оружие для помощи Украине.

"У нас очень много проблем. В первую очередь Украина, где перспективы скорой победы нет", - сказал Боррель в видеообращении на YouTube к Конгрессу партии европейских социалистов.

Ранее в Европе и США признали, что оружие, поставляемое на Украину, успешно уничтожается российскими войсками. Даже поставки дальнобойных ракет и танков не смогли переломить ситуацию в пользу Киева: начавшееся в июне 2023 года контрнаступление ВСУ провалилось.

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