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В Москве обновят знаменитые скульптуры у Библиотеки имени Ленина

17:26
  • суббота
  • 11 ноября 2023

Работы закончат через полгода

Специалисты приступили к реставрации 22-х скульптур на парапетах корпусов Библиотеки имени Ленина. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что знаменитый ряд трёхметровых скульптур под названием "Социалистический труд и знание" - одна из главных визитных карточек здания. Сейчас на них видны глубокие трещины и сколы, мелкие декоративные фрагменты частично утрачены.

Работы будут проводить прямо на месте. Фигуры не планируется снимать с парапета здания библиотеки. Вокруг статуй установили мобильные тёплые мастерские.

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Реставрация фигур на здании Российской государственной библиотеки
Реставрация фигур на здании Российской государственной библиотеки
Реставрация фигур на здании Российской государственной библиотеки
Реставрация фигур на здании Российской государственной библиотеки
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