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Лидеры исламского мира осудили действия Израиля

17:54
  • суббота
  • 11 ноября 2023

Они обратились в ООН

Катастрофическую ситуацию в секторе Газа обсуждают сегодня в столице Саудовской Аравии. В Эр-Рияде проходят сразу два внеочередных саммита - Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, сообщает "ТВ Центр".

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В них принимают участие лидеры большинства ключевых стран исламского мира. Такое происходит впервые более чем за десять лет. Несмотря на существующие - внешнеполитические и религиозные - разногласия, все стороны выразили общую позицию: Израиль должен немедленно прекратить огонь и бомбардировки мирного населения.

Президент Палестины Махмуд Аббас призвал Совбез ООН провести международную конференцию и обеспечить защиту гражданских лиц и объектов на территории анклава. А президент Турции Эрдоган заявил: Тель-Авив обязан выплатить Палестине компенсацию за нанесённый ущерб.

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