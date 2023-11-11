Захарова отреагировала на заявление переобувшегося Борреля

Россия победила, предположила дипломат

Мария Захарова предположила, что Евросоюз засчитал победу России на Украине. Такой вывод спикер российского МИДа сделала после заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об отсутствии перспектив скорой победы Украины.

"Апрель 2022-го, глава евродипломатии Боррель: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". Ноябрь 2023-го, глава евродипломатии Боррель: "Украина не сможет одержать победу над Россией "в ближайшем будущем". Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?" - написала Захарова в Telegram.

Помимо отсутствия перспектив победы Киева Боррель также отметил, что помощь США в адрес Украины, скорее всего, сократится.

Ранее в Европе и США признали, что оружие, поставляемое на Украину, успешно уничтожается российскими войсками. Даже поставки дальнобойных ракет и танков не смогли переломить ситуацию в пользу Киева: начавшееся в июне 2023 года контрнаступление ВСУ провалилось.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"