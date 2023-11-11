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Иноагента Дудя проверят на дискредитацию Вооружённых сил России

19:06
  • суббота
  • 11 ноября 2023

Проверкой займётся прокуратура

Московская прокуратура проверит Юрия Дудя (внесён Минюстом России в список иноагентов) на дискредитацию Вооружённых сил. Поводом стало интервью журналиста с певицей Викой Цыгановой и её мужем. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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Проверка будет проходить до начала декабря, в случае необходимости её продлят. По словам собеседника агентства, поводом для проверки стало обращение от общественника после появления на YouTube интервью Дудя с четой Цыгановых.

Ранее сообщалось, что с заявлением о проверке Дудя в прокуратуру обращался глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он утверждал, что Юрий Дудь во время интервью с Цыгановыми в "циничной и уничижительной форме выражал своё мнение о действиях Вооружённых сил России на территории Украины".

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