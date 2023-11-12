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На Украине захвачены ещё два православных храма

10:27
  • воскресенье
  • 12 ноября 2023

Людей выгоняют из церквей

На Украине продолжаются рейдерские захваты зданий канонической православной церкви. Накануне в Закарпатской и Кировоградской областях раскольники из ПЦУ срезали замки и заняли два храма.
Раскольники напали на православный храм под Киевом

В селе Чечелиевка они сделали это, не дожидаясь решения суда. Сдерживать натиск возмущённых прихожан захватчикам помогали неизвестные в камуфляже и масках. За происходящим наблюдал и сотрудник СБУ.

А в селе Луг люди в военной форме не только оцепили прихрамовую территорию, но и применили силу в отношении верующих. Пострадала беременная прихожанка, у неё попытались отобрать телефон и жёстко вытолкали наружу, сопровождая свои действия нецензурной бранью.

Находившиеся рядом сотрудники полиции никак не реагировали и не приняли заявление о нанесении побоев, сообщает "ТВ Центр".

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