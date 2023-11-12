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В Исландии объявлено ЧП из-за проснувшегося вулкана

11:05
  • воскресенье
  • 12 ноября 2023

Началась эвакуация жителей из опасных районов

В Исландии из-за опасности масштабных извержений объявлено чрезвычайное положение. Полностью эвакуируют город Гриндавик, который находится рядом со всемирно знаменитым геотермальным курортом "Голубая лагуна".
Извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии сняли на видео

За последние две недели в южной части страны зафиксировано более 20-ти тысяч подземных толчков, причём частота и сила землетрясений продолжает нарастать. По словам сейсмологов, большое количество вулканической магмы скопилось прямо под городом и в любой момент может прорваться на поверхность.

Сейчас специалисты укрепляют защиту инфраструктуры: возводят ограждение вокруг местной электростанции. Для авиации введён оранжевый уровень опасности, сообщает "ТВ Центр".

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