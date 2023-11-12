В Италии из цирка сбежал лев

Он разгуливал по городским кварталам

По итальянскому городу Ладисполи, в 60-ти километрах от Рима, разгуливал лев. Впечатляющие кадры появились в соцсетях.

Хищник по имени Кимба сбежал из цирка, работники обнаружили открытую клетку. После небольшой прогулки, лев посетил жилые кварталы, и горожане могли наблюдать за ним с балконов своих домов.

Мэр города назвал ситуацию чрезвычайной. К поискам были привлечены полицейские, карабинеры, автоинспекторы и даже ветеринары с ружьями, заряженными ампулами со снотворным.

Захват Кимбы был похож на спецоперацию с использованием вертолёта и приборов ночного видения. Только спустя шесть часов нарушитель спокойствия был задержан, для этого льва пришлось усыпить. В ближайшее время его собираются вернуть в цирк, а в Италии вновь вспыхнула полемика о содержании животных в неволе, сообщает "ТВ Центр".

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