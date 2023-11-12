В США заговорили о прекращении помощи Украине

От Зеленского начинают уставать

Менее чем за неделю до возможного шатдауна - прекращения финансирования правительства США - спикер нижней палаты Конгресса Майкл Джонсон представил законопроект без помощи Киеву. На подобную инициативу резко отреагировал Белый дом. Там заявили, что план Джонсона - это "рецепт для ещё большего хаоса со стороны республиканцев". Пресс-секретарь президента Карин Жан-Пьер назвала предложения спикера тратой драгоценного времени.

А сам Джо Байден снова потерялся на официальном мероприятии, он снова не понял куда пойти. Дорогу указал офицер почётного караула. В это время вице-президент Камала Харрис и другие гости сдерживали смех. Нелепая ситуация, совпала с новостью от международного агентства "Мудис", которое ухудшило прогноз по рейтингу США со стабильного до негативного. Госдолг Штатов в сентябре превысил 33 триллиона долларов. Европейские союзники предвидят сокращение помощи Украине со стороны Вашингтона, сообщает "ТВ Центр".

Всему виной - политическая нестабильность в США, которая началась ещё с прихода Трампа. Сейчас каждый новый конфликт в мире - результат проблем в Вашингтоне, который утратил своё всеобъемлющее влияние. С одной стороны, это грозит очередными потрясениями, с другой - Украина теряет поддержку. "Рейтер" пишет, что план Евросоюза, который предусматривает предоставление Киеву порядка 20 миллиардов евро на военную помощь в течение четырёх лет, столкнулся с сопротивлением внутри ЕС. Кроме того, стало известно, что долгосрочная программа по поставкам снарядов также не будет выполнена.

Исправлять ситуацию решилась Германия. По данным СМИ, там вдвое увеличат на следующий год финансирование Украины: с 4 до 8 миллиардов евро. Но и в Берлине начали говорить, что тратят слишком большие деньги.

По мнению французского президента Эммануэля Макрона, декабрь станет решающим месяцем в конфликте. Если Украина не покажет результата на поле боя, союзники не исключают смены стратегии, с возможностью начала переговоров.

Пётр Вершинин, «ТВ Центр»

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