Астронавты NASA потеряли сумку с инструментами в открытом космосе

Она летает на орбите Земли

Астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О'Хара потеряли в открытом космосе сумку с инструментами. Теперь она летает на орбите в качестве космического мусора.

1 ноября астронавты ремонтировали солнечные батареи Международной космической станции в открытом космосе. После возвращения на борт МКС обнаружилась пропажа, сообщила пресс-служба NASA.

Диспетчеры уже посмотрели записи с камер наблюдения, а специалисты Центра управления полётами NASA проанализировали траекторию движения сумки и пришли к выводу, что риск её столкновения со станцией невелик и безопасности экипажа и МКС ничто не угрожает.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"