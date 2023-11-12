ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Астронавты NASA потеряли сумку с инструментами в открытом космосе

10:49
  • воскресенье
  • 12 ноября 2023

Она летает на орбите Земли

Астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О'Хара потеряли в открытом космосе сумку с инструментами. Теперь она летает на орбите в качестве космического мусора.

1 ноября астронавты ремонтировали солнечные батареи Международной космической станции в открытом космосе. После возвращения на борт МКС обнаружилась пропажа, сообщила пресс-служба NASA.

Диспетчеры уже посмотрели записи с камер наблюдения, а специалисты Центра управления полётами NASA проанализировали траекторию движения сумки и пришли к выводу, что риск её столкновения со станцией невелик и безопасности экипажа и МКС ничто не угрожает.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Астронавт
Астронавт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.