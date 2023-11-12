Израиль наносит удары по районам размещения беженцев в Газе

Ежедневно гибнут десятки людей

Армия обороны Израиля наносит массированные удары не только по северным, но и по южным районам сектора Газа, куда прибывают беженцы. Сложной остаётся ситуация в госпитале Аш-Шифа, он полностью обесточен. Оперировать раненных невозможно. Десятки людей, умирают, не получив своевременной помощи. Врачи говорят, что среди жертв как минимум 40 детей, которые скончались в обесточенном хирургическом отделении.

В северных районах Газы идут ожесточённые бои. Отряды ХАМАС устраивают засады на бронетехнику ЦАХАЛ, обстреливают танки и машины из гранатомётов. Несмотря на яростное сопротивление палестинских группировок, израильтяне с потерями, но всё же закрепляются в захваченных кварталах. И активно применяют в городских боях тяжёлые танки "Меркава", сообщает "ТВ Центр".

Пресс-служба ЦАХАЛ сегодня заявила, что за все время операции в Газе были ликвидированы более 60 членов "Хезболлы". А удары Армия обороны Израиля теперь наносит не только по северным районам Газы, но и южным. Проще говоря, военные дают понять, что маркеров, где применение силы может быть ограничено, для Израиля не существует. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал лидеров западных стран не поддерживать идею пусть даже временного прекращения огня.

В Тель-Авиве на митинг вышли родственники израильтян, которые были захвачены в заложники и до сих пор остаются в руках палестинских группировок. Люди требуют от премьер-министра немедленных действий по освобождению родных.

Власти в ответ заявляют, что делают все возможное для освобождения заложников. Но опасаются, что часть из них, палестинцы могут вывезти из сектора Газа по гуманитарным коридорам под видом беженцев.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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