Израиль наносит удары по районам размещения беженцев в Газе

Ежедневно гибнут десятки людей
Армия обороны Израиля наносит массированные удары не только по северным, но и по южным районам сектора Газа, куда прибывают беженцы. Сложной остаётся ситуация в госпитале Аш-Шифа, он полностью обесточен. Оперировать раненных невозможно. Десятки людей, умирают, не получив своевременной помощи. Врачи говорят, что среди жертв как минимум 40 детей, которые скончались в обесточенном хирургическом отделении.
В северных районах Газы идут ожесточённые бои. Отряды ХАМАС устраивают засады на бронетехнику ЦАХАЛ, обстреливают танки и машины из гранатомётов. Несмотря на яростное сопротивление палестинских группировок, израильтяне с потерями, но всё же закрепляются в захваченных кварталах. И активно применяют в городских боях тяжёлые танки "Меркава", сообщает "ТВ Центр".
Пресс-служба ЦАХАЛ сегодня заявила, что за все время операции в Газе были ликвидированы более 60 членов "Хезболлы". А удары Армия обороны Израиля теперь наносит не только по северным районам Газы, но и южным. Проще говоря, военные дают понять, что маркеров, где применение силы может быть ограничено, для Израиля не существует. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал лидеров западных стран не поддерживать идею пусть даже временного прекращения огня.
В Тель-Авиве на митинг вышли родственники израильтян, которые были захвачены в заложники и до сих пор остаются в руках палестинских группировок. Люди требуют от премьер-министра немедленных действий по освобождению родных.
Власти в ответ заявляют, что делают все возможное для освобождения заложников. Но опасаются, что часть из них, палестинцы могут вывезти из сектора Газа по гуманитарным коридорам под видом беженцев.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"