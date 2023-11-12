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В США срочно разрабатывают план по спасению от шатдауна

13:12
  • воскресенье
  • 12 ноября 2023

Помощь Украине могут приостановить

В США вновь запущен обратный отсчёт до возможного шатдауна. Если Конгресс не придёт к согласию по поводу государственного бюджета в течении шести дней, правительство будет вынуждено приостановить работу.
Пентагон предупредил о последствиях шатдауна для помощи Украине

Ситуацию попытался спасти спикер нижней палаты Майк Джонсон. Однако предложенный план не предусматривает помощь Израилю и Украине, но предполагает двухэтапное финансирование правительственных программ, сообщает "ТВ Центр".

Законопроект будет рассмотрен Конгрессом во вторник. Издание The Hill пишет: Джонсону придётся преодолевать сопротивление своих же республиканцев. Но даже в случае одобрения подконтрольной республиканцам Палаты представителей, законопроекту еще предстоит пройти Сенат. А там большинство у демократов.

Тем временем госдолг США перевалил за 33 триллиона 700 миллиардов долларов. Но демократы уверены, что могут позволить себе выделить 60 миллиардов на Украину. Республиканцы предлагают правительству поумерить аппетиты и начать с урезания собственных зарплат.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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