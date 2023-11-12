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В Москве досрочно выполнен план по строительству дорог

11:46
  • воскресенье
  • 12 ноября 2023

Об этом сообщил Сергей Собянин

В Москве досрочно выполнили годовой план по строительству дорог. Об этом сообщил сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин.

С начала этого года проложили уже более 110 километров, а также 65 тоннелей, путепроводов, эстакад и мостов. Так, завершили Московский скоростной диаметр, открыли движение по проспекту Багратиона и трассе, связывающей Варшавское и Калужское шоссе.

После реконструкции заработала обновлённая развязка МКАД с Липецкой улицей. В планах на ближайшие три года - построить ещё 265 километров дорог, сообщает "ТВ Центр".

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