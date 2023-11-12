Под Иркутском поезд протаранил фуру

Погибли три человека

В Иркутской области три человека погибли при столкновении поезда с грузовиком. Этой ночью водитель фуры выехал на регулируемый переезд Восточно-Сибирской железной дороги перед приближающимся составом.

Машинист применил экстренное торможение, но избежать удара не удалось. Жертвами аварии стали два члена локомотивной бригады - сам машинист и его помощник, а также водитель автомобиля.

В результате происшествия задерживается несколько пассажирских составов. Для устранения последствий ДТП на место направлен восстановительный поезд. Также работают комиссия ВСЖД и следственно-оперативная группа. Они выясняют все обстоятельства инцидента, сообщает "ТВ Центр".

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