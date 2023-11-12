ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Под Иркутском поезд протаранил фуру

12:14
  • воскресенье
  • 12 ноября 2023

Погибли три человека

В Иркутской области три человека погибли при столкновении поезда с грузовиком. Этой ночью водитель фуры выехал на регулируемый переезд Восточно-Сибирской железной дороги перед приближающимся составом.

Машинист применил экстренное торможение, но избежать удара не удалось. Жертвами аварии стали два члена локомотивной бригады - сам машинист и его помощник, а также водитель автомобиля.

В результате происшествия задерживается несколько пассажирских составов. Для устранения последствий ДТП на место направлен восстановительный поезд. Также работают комиссия ВСЖД и следственно-оперативная группа. Они выясняют все обстоятельства инцидента, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пассажирский поезд и фура столкнулись в Иркутской области
Пассажирский поезд и фура столкнулись в Иркутской области
Пассажирский поезд и фура столкнулись в Иркутской области
Пассажирский поезд и фура столкнулись в Иркутской области
Пассажирский поезд и фура столкнулись в Иркутской области
Пассажирский поезд и фура столкнулись в Иркутской области
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.