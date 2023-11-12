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В Техасе самолёт врезался в автомобиль

12:35
  • воскресенье
  • 12 ноября 2023

Чудом никто не погиб

В американском штате Техас произошла авария с участием легкового автомобиля и самолёта. Кадры необычного ДТП распространили в соцсетях, сообщает "ТВ Центр".

При снижении пилоту не удалось затормозить в пределах взлётно-посадочной полосы. Воздушное судно пробило забор и врезалось в проезжавшую мимо машину.

Обошлось без жертв, участники аварии отделались лёгкими травмами. Пользователи соцсетей шутят: объяснить страховой компании повреждение автомобиля водителю будет непросто.

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