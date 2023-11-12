В Техасе самолёт врезался в автомобиль

Чудом никто не погиб
В американском штате Техас произошла авария с участием легкового автомобиля и самолёта. Кадры необычного ДТП распространили в соцсетях, сообщает "ТВ Центр".
При снижении пилоту не удалось затормозить в пределах взлётно-посадочной полосы. Воздушное судно пробило забор и врезалось в проезжавшую мимо машину.
Обошлось без жертв, участники аварии отделались лёгкими травмами. Пользователи соцсетей шутят: объяснить страховой компании повреждение автомобиля водителю будет непросто.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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