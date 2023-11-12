Собянин рассказал о работе спасателей на московских прудах

Для них созданы идеальные условия
На территории поисково-спасательных станций "Борисовская" и "Кузьминки" – серьёзное обновление. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.
В новых зданиях есть учебные классы, помещения для хранения снаряжения и оборудования, рабочие кабинеты, помещения для дежурства спасателей и оказания помощи пострадавшим.
Мэр отметил, что на спасательной станции, расположенной на прудах в парке "Кузьминки", проведена реконструкция причала для спасательных катеров и лодок. Спасатели дежурят там круглосуточно.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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