Сплав истории и современного комфорта: чем живёт район Покровское-Стрешнево

Он активно развивается

Здесь стоял лагерем самозванец Лжедмитрий Второй. Долгое время тут был аэродром. Здесь же прошёл самый знаменитый рок-концерт в современной истории России, а потом и матчи Чемпионата мира по футболу на стадионе "Спартак".

Всё это - о районе Покровское-Стрешнево. Здесь умеют бережно относиться к истории и делать жизнь комфортной и насыщенной. И похоже, эти места ценят даже обитающие тут животные.

Смотрите репортаж Юлии Богоманшиной.

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