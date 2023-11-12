500 тысяч человек посетили выставку-форум "Россия"

Она открылась на ВДНХ в День народного единства
Больше полумиллиона гостей уже приняла грандиозная выставка-форум "Россия", открывшаяся на ВДНХ в День народного единства. Масштабная мультимедийная экспозиция рассказывает о регионах нашей страны, их достижениях, традициях и ярких особенностях.
Причём многое можно не только увидеть, но и попробовать. Анастасия Мартынова побывала на выставке, узнала о впечатлениях посетителей и выяснила, что представила на форуме столица (смотрите видео).
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