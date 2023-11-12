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Началась эвакуация россиян из сектора Газа

13:21
  • воскресенье
  • 12 ноября 2023

Их доставят в Каир

Началась эвакуация россиян из сектора Газа, сообщает МЧС.  Сегодня пункт пропуска на границе с Египтом пересекают граждане России, пожелавшие покинуть зону конфликта.
На КПП "Рафах" подтвердили предстоящую эвакуацию россиян

Специалисты МЧС оказывают им медицинскую и психологическую помощь, предоставляют питание и воду. После того, как эвакуированных из Газы россиян доставят в столицу Египта, им помогут оформить необходимые документы.

Ранее посольство России в Израиле сообщало, что во время палестино-израильского конфликта погибли 20 россиян, двое находятся в заложниках у ХАМАС, а семеро числятся пропавшими без вести. Точное число россиян, находящихся в секторе Газа и планирующих покинуть анклав, неизвестно.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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