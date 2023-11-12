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Собянин рассказал о программе реновации на северо-востоке Москвы

17:00
  • воскресенье
  • 12 ноября 2023

Строятся новые дома и соцобъекты

На северо-востоке Москвы в программу реновации включены 499 домов, где проживает почти 87 тысяч человек. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что сейчас строятся дома по реновации в 14 районах округа. Уже подобраны 87 стартовых площадок, а 39 многоэтажек введены в эксплуатацию. Всего в округе с момента старта программы новые квартиры получили почти 12 тысяч жителей.

Помимо ввода в строй жилых домов в Северо-Восточном округе идёт активное строительство социальных объектов. В частности, на Кольской улице скоро появится детский сад на 225 мест, а в Алексеевском районе – спорткомплекс с двумя бассейнами.

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