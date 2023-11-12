Финляндия купила у Израиля "Пращу Давида"

За 317 миллионов евро

Финляндия стала первой страной, купившей у Израиля систему ПВО "Праща Давида". Хельсинки заплатил за ракетные установки 317 миллионов евро. Система способна перехватывать ракеты на дальности от 40 до 300 километров.

Минобороны Израиля назвало контракт о продаже Финляндии системы ПВО историческим событием, сообщает издание Israel Defence. "Пращу Давида" создавали израильские инженеры совместно с США.

Финляндия выразила желание приобрести "Пращу Давида" на следующий день после вступления в НАТО. Это было в апреле 2023 года. В Израиле утверждают, что передача Хельсинки современной системы ПВО не отразится на ходе военных действий в секторе Газа.

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