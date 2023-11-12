Лавров жёстко ответил на хамские выпады Запада о Казахстане

Евросоюз не сможет рассорить Москву и страны Центральной Азии

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал заявления Запада о Казахстане хамскими. В интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину Лавров отметил, что Евросоюз не сможет вытолкнуть Москву из Центральной Азии.

"Дело даже не в изданиях. Там и лидеры стран Запада выражаются хамовато. Евросоюз не скрывает истинных намерений нас всячески сдерживать и вытеснять из Центральной Азии. Ничего у них не получится", – выразил уверенность глава российского дипведомства.

После визита президента Владимира Путина в Казахстан некоторые западные СМИ назвали эту страну "задним двором России". В Кремле назвали такие пассажи глупостью и информационной войной. Так заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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