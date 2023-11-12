Названа дата наступления метеорологической зимы в Москве

Ждать осталось недолго

17 ноября в Москву придёт метеорологическая зима. Начиная с этого дня в столичном регионе среднесуточная температура перейдёт нулевую отметку. Об этом написал у себя в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

До пятницы в Москве и Подмосковье будут идти смешанные осадки. Возможен мокрый снег и снег с дождём. В ночь на 17 ноября подморозит до минус 0–5 градусов, днём будет от минус 2 до плюс 3.

Синоптики рекомендуют автолюбителям переобуться и соблюдать осторожность при движении во время заморозков. На дорогах ожидается гололедица.

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