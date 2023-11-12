В Николаевской области уничтожен склад горючего ВСУ

Последние данные о спецоперации России

Российские войска уничтожили под Николаевым склад горючего 81-го центра материального обеспечения ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

Также за минувшие сутки наши войска поразили живую силу и военную технику противника в 132-х районах. Неподалёку от Антоновки в ДНР уничтожен пункт управления 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Силы ПВО сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 42 беспилотника в Харьковской, Херсонской, Запорожской областях и в ДНР.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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