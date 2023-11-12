ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянам запретили въезд в Финляндию на велосипедах

18:43
  • воскресенье
  • 12 ноября 2023

Ранее под запрет попали автомобили

В Финляндии подтвердили запрет на въезд в страну из России на велосипедах. Правило действует с 9 ноября, сообщил порталу Yle заместитель командующего пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари.

Власти страны приняли это решение после того, как заметили повышенное движение велосипедистов через границу. Это стало для пограничников неожиданностью. Особенно их удивили велосипедисты без шлемов.

Ранее европейские страны запретили россиянам въезд на личных автомобилях. Ещё несколько запретов касались вещей и предметов, которые нельзя ввозить в Европу. В частности, под запрет попали дорогая компьютерная техника, чемоданы и косметика с парфюмерией.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Женщина на велосипеде
Женщина на велосипеде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.