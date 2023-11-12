Россиянам запретили въезд в Финляндию на велосипедах

Ранее под запрет попали автомобили

В Финляндии подтвердили запрет на въезд в страну из России на велосипедах. Правило действует с 9 ноября, сообщил порталу Yle заместитель командующего пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари.

Власти страны приняли это решение после того, как заметили повышенное движение велосипедистов через границу. Это стало для пограничников неожиданностью. Особенно их удивили велосипедисты без шлемов.

Ранее европейские страны запретили россиянам въезд на личных автомобилях. Ещё несколько запретов касались вещей и предметов, которые нельзя ввозить в Европу. В частности, под запрет попали дорогая компьютерная техника, чемоданы и косметика с парфюмерией.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"