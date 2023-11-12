Умерла драматург Нина Садур

Ей было 73 года

Умерла российская писательница и драматург Нина Садур. Об этом ТАСС сообщила её дочь Екатерина.

Нина Садур окончила Литературный институт имени Горького. В 1989 году вышел сборник её пьес "Чудная баба". Наиболее известные спектакли по произведениям Садур - "Группа товарищей", "Брат Чичиков", "Памяти Печорина".

Также известны романы и повести Садур - "Юг", "Сад", "Немец" и сценарии к фильмам и сериалам - "Таксистка", "Ростов-папа", "Ласточка".

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