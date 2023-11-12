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Украинская армия признала нехватку военных и оружия

19:56
  • воскресенье
  • 12 ноября 2023

Контрнаступление провалилось

На Украине признали нехватку боеприпасов и живой силы. Журналисты The Wall Street Journal побеседовали с военными из 47-й механизированной бригады ВСУ, и они рассказали, что зачастую на передовую направляют операторов беспилотников - больше сражаться некому.
В США заговорили о прекращении помощи Украине

Как пишет влиятельное издание, ВСУ испытывают серьёзные трудности и в вооружении. Его тоже не хватает из-за того, что США не в полном объёме и с большой задержкой предоставляют бомбы и ракеты киевскому режиму.

Ранее в этом признавался и президент Украины Владимир Зеленский. Он говорил, что для контрнаступления украинской армии не хватает оружия и средств противовоздушной обороны. За пределами Украины уже всем ясно, что широко разрекламированное контрнаступление ВСУ провалилось.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

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