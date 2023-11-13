Минобороны показало работу систем "Солнцепек" в зоне СВО

Российские бойцы уничтожают технику ВСУ

Информация о ходе СВО. Кадры боевой работы экипажей тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" на купянском направлении опубликовало Минобороны.

Высокоточными ударами наши бойцы уничтожают долговременные опорные пункты, склады с боеприпасами и технику ВСУ. От термобарических снарядов ТОС-1А укрыться невозможно ни в окопах, ни в блиндажах.

"Солнцепёк" бьёт на расстояние до 6 километров, пакет включает 24 снаряда, которые могут накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров. После выполнения боевого задания расчёт оперативно меняет локацию и готовит машину к выполнению новых задач.

На артёмовском направлении эффективно работают российские десантники. С помощью дронов-камикадзе они наносят мощные удары по военной технике и живой силе неонацистов. На этот раз оператор, управляющий беспилотником, обнаружил грузовой автомобиль ВСУ и группу боевиков, которые укрылись в лесополосе после неудачной попытки атаковать наших военных. Бойцы ВДВ направили дрон к позициям противника и благодаря видео с камеры беспилотника убедились в поражении цели.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"