Важный рубеж был удержан: новые подвиги российских военных в зоне СВО

Бойцы проявили мужество

В Минобороны рассказали о новых подвигах наших военнослужащих, участвующих в СВО.

Артиллерийский расчёт рядового Никиты Гайнанова поддерживал продвижение российских мотострелков и прицельным огнём уничтожил три пункта временной дислокации и живую силу националистов. Никита оперативно и точно наводил орудие и точными ударами уничтожил два склада ВСУ. Неонацисты были лишены возможности накопить силы и пойти в атаку, а наши подразделения значительно улучшили позиции на передовой.

Сапёр Василий Акбаев в ходе обороны одного из населённых пунктов под мощным обстрелом установил минно-взрывные заграждения на пути украинских националистов. В ходе отражения атаки Василий выстрелом из гранатомёта лично уничтожил миномётный расчёт ВСУ, а затем ещё троих неонацистов. Благодаря профессионализму наших бойцов важный рубеж был удержан, а противник понёс серьёзные потери.

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