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На Сицилии произошло извержение вулкана Этна

08:11
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

Пока ситуация не угрожает авиасообщению

На Сицилии началось извержение Этны - самого высокого действующего вулкана в Европе. По данным сейсмологов, столб газа, пепла и обломков пород, выброшенный из юго-восточного кратера, поднялся на высоту около 4,5 тысячи метров над уровнем моря.
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Как уточняют специалисты, пока ситуация не угрожает авиасообщению в регионе, но продолжают вести непрерывное наблюдение. Жителей окрестных населенных пунктов уже оповестили о пробуждении Этны, в национальном институте геофизики и вулканологии прогнозируют смещение облака вулканического пепла на юго-восток.

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