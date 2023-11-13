На Сицилии произошло извержение вулкана Этна

Пока ситуация не угрожает авиасообщению

На Сицилии началось извержение Этны - самого высокого действующего вулкана в Европе. По данным сейсмологов, столб газа, пепла и обломков пород, выброшенный из юго-восточного кратера, поднялся на высоту около 4,5 тысячи метров над уровнем моря.

Как уточняют специалисты, пока ситуация не угрожает авиасообщению в регионе, но продолжают вести непрерывное наблюдение. Жителей окрестных населенных пунктов уже оповестили о пробуждении Этны, в национальном институте геофизики и вулканологии прогнозируют смещение облака вулканического пепла на юго-восток.

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