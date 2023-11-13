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"Ростех" начал подготовку к производству истребителей Checkmate

08:22
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

В проект были внесены изменения

Сроки первого вылета легкого истребителя пятого поколения Checkmate скорректированы. В проект внесены изменения и документация уже передана на завод-изготовитель. Предприятие начало подготовку к производству первых образцов, сообщили в госкорпорации "Ростех".

Названы сроки старта серийного производства истребителя Checkmate
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Сообщение появилось в преддверии выставки Dubai Airshow-2023. Именно на этом авиасалоне состоялась зарубежная премьера Checkmate в 2021 году. В "Ростехе" подчеркнули, что после презентации истребителя, благодаря обратной связи с потенциальными заказчиками были скорректированы стоимость проекта и отдельные технические решения, передает РИА Новости.

Первый в России однодвигательный самолет пятого поколения Checkmate разработан компанией "Сухой". Эксперты отмечают ключевые особенности машины – такие, как малозаметность, малая стоимость летного часа и высокие показатели по критерию "стоимость-эффективность".

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