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Шойгу отметил роль войск РХБЗ в ходе проведения СВО

08:21
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

Они отмечают профессиональный праздник

В понедельник, 13 ноября, в Вооруженных силах Российской Федерации отмечают День войск радиационной, химической и биологической защиты. С праздником военных поздравил глава российского Минобороны генерал армии Сергей Шойгу.

Он подчеркнул высокий профессионализм, решительность и отвагу военнослужащих войск РХБЗ.

Шойгу особо отметил, что личный состав войск РХБЗ благодаря мастерству, отличной боевой выучке и ответственному подходу к делу успешно решает задачи в ходе проведения специальной военной операции.

Представители этого рода войск вносят весомый вклад в обеспечение национальной безопасности и укрепление обороноспособности страны, цитирует министра ТАСС.

Российские войска РХБЗ следят за тем, что Соединенные Штаты разрабатывают наступательную биологическую программу. В Минобороны России указывали, что в марте 2023 года Вашингтон утвердил новую стратегию в области производства биологического оружия, задача которой — "биологический шантаж".

Россия предупреждала, что созданное в июле 2023 года в США Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования ищет новые мутации вирусов и готовится к новой пандемии, причем Соединенные Штаты намерено создают кризисные ситуации биологического характера.

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